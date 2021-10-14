В Мурманске мужчина упал с трехметровой высоты после удара бывшей возлюбленной

Мурманчанка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24-летний мурманчанин упал с трехметровой высоты после удара бывшей возлюбленной. Инцидент произошел на днях. Мужчина встретился со своей экс-сожительницей в гостях, после распития спиртных напитков между ними произошла ссора.

- Выяснять отношения молодые люди вышли на улицу. По предварительным данным, подозреваемая толкнула северянина. Мужчина не удержался на ногах и упал с бетонной плиты, расположенной на высоте трех метров от земли. Очевидцы вызвали скорую помощь, – сообщили в пресс-службе УМВД Мурманской области.

Мужчина госпитализирован. У него диагностированы травмы позвоночника, что врачи охарактеризовали как тяжкий вред здоровью.

Женщина была задержана. Ранее она не привлекалась к уголовной или административной ответственности. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Мурманчанка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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