Жительница Мурманска приревновала сожителя и ударила его ножом

Вечером 11 апреля 2021 года женщина выпивала вместе с сожителем и подругой, которая пришла к ним в гости Фото: Антон ЗАБИРОВ

51-летней мурманчанке вынесли приговор по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как рассказали в Ленинском районном суде, северянка получила три года условно и три года испытательного срока.

Вечером 11 апреля 2021 года женщина выпивала вместе с сожителем и подругой, которая пришла к ним в гости. После она отправилась спать, так как утром ей надо было на работу.

- На следующий день, вернувшись с работы, женщина вновь стала употреблять спиртное со своей подругой, которая сообщила, что накануне сожитель изменил ей с ней. Услышав это, женщина разозлилась и стала выяснять у сожителя, соответствует ли сказанное подругой действительности, - рассказали в суде.

Пара поссорилась, женщина схватила нож и ударила мужчину в живот. А после, испугавшись, побежала к соседям, чтобы вызывать скорую. После всех событий сожители помирились и снова стали жить вместе.

Несмотря на последний факт, уголовного преследования избежать женщине не удалось, так как врачи расценили рану как тяжкий вред здоровью.

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