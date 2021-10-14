Жители Мурманска возмущены вырубкой деревьев на улице Профсоюзов

Северяне выражают недовольство по поводу того, что в центре Мурманска вырубают деревья. Фото: Дмитрий Артеменко / Арктический обозреватель

Северяне выражают недовольство по поводу того, что в центре Мурманска вырубают деревья. Так, на улице Профсоюзов, возле старого кинотеатра "Родина" от нескольких тополей остались лишь пеньки.

- Может, все же поаккуратнее с зачисткой зеленых легких Мурманска? А то скоро только с клумбами и кустарником останемся, - написали в Telegram-канале "Заполярный ворчун".

Мнения северян по этому поводу разделились - одним деревья жалко, а другие отмечают, что состояние зеленых друзей оставляет желать лучшего, поэтому нужно было их убрать ради безопасности окружающих.

- Многометровый сухостой возле оживленной дороги считают зеленью и все тут. А рухнул бы какой из засохших тополей на кого-нибудь, то крик бы стоял "Не смотрят, не следят!", - отметила в комментариях Надежда Пархоменко.

Напомним, что деревья в Мурманске срубают действительно не просто так, а из-за их болезни. Следующим летом будет компенсационное озеленение.

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