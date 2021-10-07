В центре Мурманска вырубают больные деревья

Начались работы по удалению аварийных деревьев 1 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН нашли в Мурманске больные "аварийные" деревья. Сотрудники оценили состояние растений на проспекте Ленина, улицах Академика Книповича, Челюскинцев, Профсоюзов, Воровского, Карла Маркса, Капитана Егорова, Хлобыстова, Адмирала флота Лобова. Чувствуют себя зеленые друзья, мягко говоря, не очень.

- По результатам диагностики выявлено, что отдельные обследованные деревья (тополь, рябина, береза) имеют многочисленные повреждения стволов, корней и кроны, заражены грибковыми заболеваниями, заселены стволовыми вредителями, имеют признаки отмирания, а значит, потенциально подвержены падению, - сообщили в администрации Мурманска.

Специалисты рекомендуют полностью удалить больные деревья, чтобы те не упали и никому не причинили вреда. Также вырубка позволит избежать новых очагов вредителей и распространения инфекции.

Начались работы по удалению аварийных деревьев 1 октября. Следующим летом взамен высадят рябины, клены и сирень на тех же улицах. Количество новых саженцев должно быть больше числа удаленных растений. Компенсационное озеленение продолжится и в 2023 году.

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