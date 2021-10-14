Кировск припорошило снегом на Покров

Согласно примете, зима обещает быть снежной. Фото: vk.com/tvoy_kirovsk

Тротуарные дорожки в Кировске стали белыми - в городе выпал снег, который пришелся как раз на Покров. Об этом сообщили в городской администрации.

Православный праздник Покров Пресвятой Богородицы отмечается 14 октября. Если снежинки витают в воздухе в этот день, то, согласно приметам, зима будет ранняя и снежная.

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни Мурманскую область ожидает похолодание - будут осадки, ночные заморозки и порывистый ветер. Похоже, что зима действительно близко.

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