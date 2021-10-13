В Мурманской области ожидается похолодание

Также в ближайшие дни стоит ждать ночных заморозков до -6 градусов и временами мокрого снега.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На смену теплой погоде, из-за которой стали вновь распускаться цветы, а медведи не ложатся в спячку, в Мурманскую область спешит похолодание.
- 15-16 октября с юга Скандинавии на Кольский полуостров будут смещаться очередные циклоны: ожидаются осадки, 15 октября местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Также в ближайшие дни стоит ждать ночных заморозков до -6 градусов и временами мокрого снега.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области нашли стену из "Игры престолов". Оборонительное сооружение из сериала напоминают Ловозерские тундры (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru