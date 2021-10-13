В Мурманской области ожидается похолодание

Также в ближайшие дни стоит ждать ночных заморозков до -6 градусов и временами мокрого снега. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На смену теплой погоде, из-за которой стали вновь распускаться цветы, а медведи не ложатся в спячку, в Мурманскую область спешит похолодание.

- 15-16 октября с юга Скандинавии на Кольский полуостров будут смещаться очередные циклоны: ожидаются осадки, 15 октября местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +1+6 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также в ближайшие дни стоит ждать ночных заморозков до -6 градусов и временами мокрого снега.

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