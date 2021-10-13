"Удивляться не стоит": в Мурманске до сих пор не выпал снег

Как уточнил Виталий Макаров, снег в этом октябре уже не за горами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На дворе октябрь, а снег был пока только в виде белых мух, которые таяли, едва коснувшись земли. Несмотря на осенью, цветут цветы, а медведи не могут уйти в спячку.

Насколько такая погода является нормальной для Крайнего Севера?

- Удивляться отсутствию снега не стоит, удивительнее было бы, если б он лежал. По норме среднесуточная температура воздуха в Мурманске переходит через ноль только в третьей декаде октября, а установление устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде ноября. Временный снежный покров может выпадать и до этого времени, но то, что его пока нет - в этом нет ничего удивительного, - рассказал "КП"-Мурманск" создатель и руководитель паблика "Погода в Мурманске" Виталий Макаров.

Для сравнения, в 2020 году снег выпал 17 октября, но спустя 12 дней растаял, снова белой земля под ногами стала 20 ноября. В 2019 году снег выпал примерно тогда же, 18-19 октября, что считается раньше нормы, а в 2018 году зима "пришла" только к началу полярной ночи.

Как уточнил Виталий Макаров, снег в этом октябре уже не за горами.

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