В середине октября в Мурманске распускаются цветы

Из-за теплой погоды природа не может заснуть. Наоборот, на деревьях появились почки, а некоторые цветы распустились. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На календаре - 13 октября, а в Мурманске все еще зеленые газоны вместо снега. Первый заморозок столица Заполярья отметила только 9 октября.

Из-за теплой погоды природа не может заснуть. Наоборот, на деревьях появились почки, а некоторые цветы распустились.

Редакция "КП" заметила цветущие ромашки, но если приглядеться, то можно заметить, что другие растения все еще тянутся к осеннему солнцу. Правда, снег обещают до конца октября.

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