Что известно о священнике из Апатитов, застрелившем собаку на глазах у детей

Константин Кузнецов родился 8 декабря 1979 года. Фото: kuznetcov.cerkov.ru

В апреле 2021 года священник из Апатитов Константин Кузнецов застрелил на глазах у юных спортсменов на склоне "Кукисвумчорр" собаку Фросю. Ее хозяин работал на комплексе и часто приводил любимицу побегать на свежем воздухе.

Суд присудил Кузнецову выплатить 15 тысяч рублей штрафа, ужесточить приговор через суд прокуратуре не удалось. Сейчас священник все еще отстранен от служения в церкви. Рассказываем его биографию.

Константин Кузнецов родился 8 декабря 1979 года. Выучился на горного инженера в Петрозаводском государственном университете, затем получил духовное образование.

- Родился в городе Апатиты в семье научных работников. В 1997 году окончил среднюю школу № 2 в Апатитах, с 1988 года обучался в спортивной школе олимпийского резерва Кировска, стал кандидатом в мастера спорта по горным лыжам. В 1997-2000 годах обучался на дневном отделении в Санкт Петербургском государственном техническом университете, кафедра "Энергетические и промышленно - гражданские сооружения". С 2000 года - на дневном отделении Санкт-Петербургской духовной семинарии. 30 июля 2004 года вступил в брак с девицей православного вероисповедания. 10 декабря 2004 года рукоположен в сан диакона. По окончании семинарии, в 2005 году, служба в священном сане в Мурманской епархии, - сообщает сайт prihod.ru.

Константина Кузнецова не раз награждали, например, медалью преподобного Трифона Печенгского I степени, юбилейной медалью Русской православной церкви "В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира".

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