Стали известны подробности драки в школе Колы

Девочка спровоцировала конфликт тем, что кидала рюкзаки мальчиков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На прошлой неделе в паблике "Город Кола ДТП - ЧП@" появился анонимный пост: автор сообщала, что ее внучку-первоклассницу избили толпой в школе № 2 Колы.

"КП"-Мурманск" узнала, как все было на самом деле. Как рассказал информированный источник, пострадавшая девочка сама спровоцировала конфликт.

- Первоклассницы втроем спустились вниз, к раздевалкам четвероклассников, и стали сбрасывать портфели ребят со скамеек. Мальчики попросили так не делать, а одна из девочек в ответ стала обзываться. Их примеру последовали и мальчики. После этого та самая первоклассница дала ребенку пощечину. Другой четвероклассник ее толкнул, она упала на колени, ее тут же передали классному руководителю. Мальчики не отпирались, их родители признали, что нужно было улаживать конфликт словесно, а не толкаться. Тем не менее, девочка сама спровоцировала эту ситуацию. Думаю, бабушка, скорее всего, хотела защитить свою внучку и писала пост под влиянием эмоций, преувеличив случившееся и неправильно оценив ситуацию, - рассказал "КП"-Мурманск" свой источник в образовательной сфере.

Школу посещали правоохранители, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, однако нарушений не нашли.

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