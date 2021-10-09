В школе Колы толпа детей избила девочку

Бабушка одной из учениц школы 2 в Коле сообщила, что ее внучку избила компания детей прямо на территории общеобразовательного учреждения. - 8 октября трое детей напали на мою внучку на первом этаже здания начальной школы, толкнули, после того, как девочка упала, накинулись втроем и стали бить. Ребенок - свидетель драки, кричала, просила не бить, не трогать, но дети не реагировали. Внучка говорит, что все это видела техничка, но мер не принимала. В школе, на заданные вопросы, вразумительного ответа мы не получили. Все усложняется тем, что родители в школу попасть не могут. Единственное, что нам сказали, что случай не первый и предложили провести опознание, т.е. моя внучка должна пройти по классам и ткнуть пальцем на обидчиков. Представляете, что будет в дальнейшем с нашей девочкой? - написала в паблике «Город Кола ДТП - ЧП@» анонимный автор. В полиции Мурманска в курсе данного сообщения и обещали «КП»-Мурманск» прокомментировать ситуацию позже.