Восемь брендовых продуктов от Мурманской области участвуют в конкурсе "Вкусы России"

Мурманская область участвует в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Фото: Мария ЛЕНЦ

Мурманская область участвует в национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Соревнование проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

- В этом году наш регион представил 8 брендов местных производителей – это ерш вяленый, блинчики с мурманской морошкой, краб, ловозерские сосиски из оленины, кольский квас, креветка, соус из морошки и печень трески по-мурмански, - сообщили в минприроды Мурманской области.

Любой желающий сможет отдать свой голос за полюбившийся бренд в период народного голосования, которое проходит с 20 октября по 7 ноября на сайте конкурса «Вкусы России».

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