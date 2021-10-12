Во время торгов продадут шесть судов банкрота - Мурманского морского пароходства

12 ноября на электронной торговой площадке "Вердиктъ" подведут результаты торгов по продаже имущества Мурманского морского пароходства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

12 ноября на электронной торговой площадке "Вердиктъ" подведут результаты торгов по продаже имущества Мурманского морского пароходства, которое в конце 2020 года признали банкротом.

Помимо теплохода "Клавдия Еланская" и гостиницы "Моряк", реализовывать будут здание ОАСУ (информационно-вычислительного центра) на проезде Портовом вместе с оборудованием, стоянкой для машин и земельным участком, административное здание на улице Володарского, 6 (там расположен музей пароходства) вместе с земельным участком, нежилое помещение в Москве на набережной Тараса Шевченко.

Также продадут несколько судов: "Капитан Данилкин", "Юрий Аршеневский" "Грумант", "Владимир Игнатюк", "Котлас".

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