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Общество12 октября 2021 12:52

Во время торгов продадут шесть судов банкрота - Мурманского морского пароходства

Помимо этого с молотка уйдут здания и земельные участки
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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12 ноября на электронной торговой площадке "Вердиктъ" подведут результаты торгов по продаже имущества Мурманского морского пароходства.

12 ноября на электронной торговой площадке "Вердиктъ" подведут результаты торгов по продаже имущества Мурманского морского пароходства.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

12 ноября на электронной торговой площадке "Вердиктъ" подведут результаты торгов по продаже имущества Мурманского морского пароходства, которое в конце 2020 года признали банкротом.

Помимо теплохода "Клавдия Еланская" и гостиницы "Моряк", реализовывать будут здание ОАСУ (информационно-вычислительного центра) на проезде Портовом вместе с оборудованием, стоянкой для машин и земельным участком, административное здание на улице Володарского, 6 (там расположен музей пароходства) вместе с земельным участком, нежилое помещение в Москве на набережной Тараса Шевченко.

Также продадут несколько судов: "Капитан Данилкин", "Юрий Аршеневский" "Грумант", "Владимир Игнатюк", "Котлас".

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