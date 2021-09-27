Мурманская область оказалась в списке аутсайдеров по приверженности ЗОЖ

Последняя строчка рейтинга досталась Еврейской автономной области. Фото: Лилия КОЗЛОВА

"РИА Новости" составил рейтинг российских регионов по приверженности здоровому образу жизни. Как оказалось, жители Мурманской области спортом заниматься не очень любят, да и вредные привычки имеют - Кольский край оказался в аутсайдерах топа, разместившись на 78 позиции.

Больше всего приверженцев ЗОЖ насчитали в Республике Дагестан и Чеченской Республике. Высокое положение регионов Северного Кавказа в рейтинге объясняют низкий уровень курения и невысокие объемы продаж алкоголя, увлеченность физкультурой. За ними следует Краснодарский край и Республика Адыгея.

К слову, во всех лидерах-регионах доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда заметно ниже, чем в среднем по стране.

Последняя строчка рейтинга досталась Еврейской автономной области.

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