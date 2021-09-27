Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2021 17:04

Мурманская область оказалась в списке аутсайдеров по приверженности ЗОЖ

Регион находится на 78 позиции рейтинга
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Последняя строчка рейтинга досталась Еврейской автономной области.

Последняя строчка рейтинга досталась Еврейской автономной области.

Фото: Лилия КОЗЛОВА

"РИА Новости" составил рейтинг российских регионов по приверженности здоровому образу жизни. Как оказалось, жители Мурманской области спортом заниматься не очень любят, да и вредные привычки имеют - Кольский край оказался в аутсайдерах топа, разместившись на 78 позиции.

Больше всего приверженцев ЗОЖ насчитали в Республике Дагестан и Чеченской Республике. Высокое положение регионов Северного Кавказа в рейтинге объясняют низкий уровень курения и невысокие объемы продаж алкоголя, увлеченность физкультурой. За ними следует Краснодарский край и Республика Адыгея.

К слову, во всех лидерах-регионах доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда заметно ниже, чем в среднем по стране.

Последняя строчка рейтинга досталась Еврейской автономной области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманска в лидерах рейтинга довольных жизнью россиян. Согласно исследованию, у северян мало нерешенных проблем (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru