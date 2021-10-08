Известную гостиницу в Мурманске продают за 1,8 миллиарда рублей

Площади в 10471,3 квадратных метра оценили в 1,8 миллиарда рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На сайте бесплатных объявлений выставлена на продажу гостиница "Моряк". Площади в 10471,3 квадратных метра оценили в 1,8 миллиарда рублей.

Внутри гостиницы есть не только номера, но и офисные помещения. Принадлежит "Моряк" Мурманскому морскому пароходству, которое осенью 2020 года признали банкротом. Сейчас его имущество распродают для погашения долгов.

Ранее на продажу был выставлен теплоход "Клавдия Еланская".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хибины.com: Андрей Малахов купил санаторий "Изовела" в Апатитах. В учредителях компании записана мама телеведущего (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru