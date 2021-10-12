Жители Мурманской области недовольны внешним видом люка скважины Кольской сверхглубокой

Скорее всего, внешний вид люка - дело рук гидов, которые возят на Кольскую сверхглубокую туристов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Кольская сверхглубокая - одно из самых интересных мест для посещения в Мурманской области, хотя до нее непросто добраться, а сам объект - заброшен и диковат для туристов. Хотя некоторые места носят следы недавнего пребывания людей.

Так, люк, закрывающий самую глубокую скважину в мире, стал бело-голубым, а число, обозначающее глубину отверстия - 12 262 метра, - выложено цифрами, которые можно купить в магазине хозтоваров для обозначения номера квартиры.

- Грустно от "улучшений". В 2019 году был образ уникального научного сооружения (хотя и заброшенного), а в 2021 году - арт-объект "Пробка от брендового напитка "Я у мамы вундеркинд", - написала на личной странице в "ВКонтакте" заведующая кафедрой туризма и сервиса МАГУ Зоя Желнина.

Скорее всего, внешний вид люка - дело рук гидов, которые возят на Кольскую сверхглубокую туристов.

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