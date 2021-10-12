Водолазы 10 раз спускались к затонувшему в Белом море "Фавориту"

Спасатели продолжают работать на месте крушения "Фаворита". Фото: МЧС Мурманской области

Спасатели продолжают работать на месте крушения судна "Фаворит" в Белом море. Напомним: оно затонуло 5 октября вблизи Кашкаранцев, на борту было пять человек, спастись смог только один.

Судно лежит примерно в километре от берега на глубине почти 10 метров.

- Всего за время проведения поисковых работ было произведено 10 водолазных спусков, обследовано 45 км береговой линии и 20 квадратных километров водной акватории с применением авиации (вертолета МИ-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы). За прошедшие дни водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России произвели 8 водолазных спусков, к сожалению, безрезультатно. - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Спасатели ищут двух братьев, которые пропали во время крушения.

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