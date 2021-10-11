Погода в Мурманске на 12 октября 2021 года: дождь, до +10 градусов

В регионе сохраняется прохлада. Фото: Олег ФИЛОНОК

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Ботнического залива на Баренцево море. Он принесет в регион осадки.

- 12 октября будет облачно, временами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

14 октября циклон сместится на север Баренцева моря: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится.

Напомним: в Мурманске пошел снег. Но белого покрова на земле пока не будет.

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