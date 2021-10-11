Погода в Мурманской области на неделю: временами дождь и мокрый снег, +5 градусов

К середине недели станет прохладнее, столбик термометра вряд ли поднимется выше +4 градусов, а ветер обещает усилиться. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Мурманскую область пришла по-настоящему октябрьская осень. На этой неделе в регионе будут идти дожди, возможен мокрый снег.

- В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском море, на западе Баренцева моря и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами дождь, местами с мокрым снегом, преобладающая температура воздуха днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

К середине недели станет прохладнее, столбик термометра вряд ли поднимется выше +4 градусов, а ветер обещает усилиться.

К слову, Мурманск 9 октября впервые отметил заморозок за эту осень. Пора утепляться, а водителям менять свои шины на зимние.

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