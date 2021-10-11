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Общество11 октября 2021 11:38

Погода в Мурманской области на неделю: временами дождь и мокрый снег, +5 градусов

Какая погода будет в Мурманске и области с 11 по 17 октября
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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К середине недели станет прохладнее, столбик термометра вряд ли поднимется выше +4 градусов, а ветер обещает усилиться.

К середине недели станет прохладнее, столбик термометра вряд ли поднимется выше +4 градусов, а ветер обещает усилиться.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Мурманскую область пришла по-настоящему октябрьская осень. На этой неделе в регионе будут идти дожди, возможен мокрый снег.

- В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском море, на западе Баренцева моря и над Скандинавией. По Мурманской области ожидается временами дождь, местами с мокрым снегом, преобладающая температура воздуха днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

К середине недели станет прохладнее, столбик термометра вряд ли поднимется выше +4 градусов, а ветер обещает усилиться.

К слову, Мурманск 9 октября впервые отметил заморозок за эту осень. Пора утепляться, а водителям менять свои шины на зимние.

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