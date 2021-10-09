В Мурманске пошел обещанный снег. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Как и было обещано в начале этой недели, в Мурманске пошел снег.

Случилось это 9 октября, хотя днем ранее белыми стали верхушки сопок вблизи города.

Ждать, что снег ляжет на землю, пока не стоит, но водителям стоит менять летнюю резину на зимнюю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Средняя зарплата в Мурманской области составляет 73719 рублей. Самые высокие зарплаты - в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru