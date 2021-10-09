В Мурманске пошел обещанный снег.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Как и было обещано в начале этой недели, в Мурманске пошел снег.
Случилось это 9 октября, хотя днем ранее белыми стали верхушки сопок вблизи города.
Ждать, что снег ляжет на землю, пока не стоит, но водителям стоит менять летнюю резину на зимнюю.
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