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Общество9 октября 2021 13:47

В Мурманске пошел снег

Но белого покрова на земле пока не будет
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманске пошел обещанный снег.

В Мурманске пошел обещанный снег.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Как и было обещано в начале этой недели, в Мурманске пошел снег.

Случилось это 9 октября, хотя днем ранее белыми стали верхушки сопок вблизи города.

Ждать, что снег ляжет на землю, пока не стоит, но водителям стоит менять летнюю резину на зимнюю.

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