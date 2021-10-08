На сопки в окрестностях Мурманска лег снег

Водителям рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю, так как ночью ожидаются заморозки, а по утрам возможна гололедица. Фото: vk.com/pogoda51

Погрев немного жителей Мурманской области в конце сентября - начале октября, погода вспомнила, что зима уже не за горами. Так, в некоторых уголках региона уже заметили мокрый снег, а на возвышенностях северо-запада и центра области снежинки успели прилечь и не растаять.

- Сопки выше 300 метров в окрестностях Мурманска отметили снежный покров. При этом Еловая сопка, которая пониже, осталась без него, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Водителям рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю, так как ночью ожидаются заморозки, а по утрам возможна гололедица.

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