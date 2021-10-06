Мурманск побил суточный температурный рекорд 1967 года

Окончательное значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этой осенью Мурманск ставит рекорд за рекордом благодаря теплой погоде. Напомним: суточный температурный рекорд был побит 28 сентября и 4 октября. Сейчас к ним добавилось еще и 6 октября - в заполярной столице был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха спустя 54 года.

- В 12.00 воздух прогрелся до +12,0 градуса. Предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено 6 октября 1967 года и составляло +11,6 градуса, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

Окончательное значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К концу недели в Мурманской области похолодает. Ночью ожидаются заморозки, а днем - мокрый снег (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru