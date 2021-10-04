В Мурманске установили суточный рекорд по температуре воздуха

Предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено 4 октября 1981 года. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманск установил уже второй за эту осень температурный рекорд. Напомним: 28 сентября воздух в городе прогрелся до 15,2 градуса. Следующим на очереди по теплу стало 4 октября.

- Мурманск перекрыл абсолютный максимум температуры воздуха: после 14.00 воздух прогрелся до +12,8. Предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено 4 октября 1981 года и составляло +12,5, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Окончательное значение максимальной температуры воздуха будет известно уже вечером.

Напомним: жителей Мурманской области ждет холодный ноябрь. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

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