Жителей Мурманской области ждет холодный ноябрь

Однако синоптики отмечают, что серьезных отрицательных аномалий не предвидится. К слову, зима в Мурманской области обещает быть теплой.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области пока что стоит довольно теплая для северной осени погода. Однако через месяц, в ноябре, в регионе может быть холоднее, чем обычно. Об этом сообщили в Росгидрометцентре, специалисты которого составили вероятностный прогноз.
- Ниже, чем в ноябре 2020 года, средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе и в северной половине Азиатской территории страны. Холод может прийти в Санкт-Петербург, Тверь, Смоленск, Брянск, Карелию, на Кольский полуостров, - уточнили в ведомстве.
Однако синоптики отмечают, что серьезных отрицательных аномалий не предвидится. К слову, зима в Мурманской области обещает быть теплой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области зафиксировали аномальные температуры. В регион пришло тепло (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru