Жителей Мурманской области ждет холодный ноябрь

Однако синоптики отмечают, что серьезных отрицательных аномалий не предвидится. К слову, зима в Мурманской области обещает быть теплой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области пока что стоит довольно теплая для северной осени погода. Однако через месяц, в ноябре, в регионе может быть холоднее, чем обычно. Об этом сообщили в Росгидрометцентре, специалисты которого составили вероятностный прогноз.

- Ниже, чем в ноябре 2020 года, средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе и в северной половине Азиатской территории страны. Холод может прийти в Санкт-Петербург, Тверь, Смоленск, Брянск, Карелию, на Кольский полуостров, - уточнили в ведомстве.

Однако синоптики отмечают, что серьезных отрицательных аномалий не предвидится. К слову, зима в Мурманской области обещает быть теплой.

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