В Хибинах спасли туристов из Санкт-Петербурга с двумя маленькими детьми

Уже ночью группу доставили в Кировск. Фото: vk.com/szrpso

Вечером 3 октября спасатели поисково-спасательного подразделения "Кировск" выезжали на помощь заблудившимся в Хибинах туристам.

- Четверо путешественников из Санкт-Петербурга: мужчина, женщина, двое детей (трех и пяти лет) отправились на гору Вудъяврчорр. Они не учли время наступления темноты, а на обратном пути попали в густой туман и потеряли ориентировку, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Трое спасателей поднялись по юго-западному склону горы, нашли пострадавших и вывели их безопасным маршрутом. Детей спасатели вынесли на себе. Уже ночью группу доставили в Кировск, медицинская помощь никому не потребовалась.

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