Воспитанница мурманского детдома исполнила хит Evanescence в эфире НТВ

Северянка выбрала сложную песню. Фото: скрин

16-летняя подопечная мурманского детдома Елена Воронцова выступила в полуфинале музыкального конкурса "Ты супер!", который проводит телеканал НТВ. Девушка исполнила сложную песню Bring me to life - хит рок-группы Evanescence. Напомним, что ранее юная северянка растрогала всех песней "Белый снег".

Мурманчанка покорила жюри и сорвала бурные аплодисменты.

- Эта песня с разными вокальными техниками, которые сложно сочетаются одним исполнителем, но у тебя все получилось, - отметила певица Ирина Дубцова.

Но, несмотря на сильный голос, в финал Елена пройти не смогла.

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