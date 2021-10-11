Воспитанница мурманского детдома исполнила хит Evanescence в эфире НТВ

Северянка выбрала сложную песню. Фото: скрин
16-летняя подопечная мурманского детдома Елена Воронцова выступила в полуфинале музыкального конкурса "Ты супер!", который проводит телеканал НТВ. Девушка исполнила сложную песню Bring me to life - хит рок-группы Evanescence. Напомним, что ранее юная северянка растрогала всех песней "Белый снег".
Мурманчанка покорила жюри и сорвала бурные аплодисменты.
- Эта песня с разными вокальными техниками, которые сложно сочетаются одним исполнителем, но у тебя все получилось, - отметила певица Ирина Дубцова.
Но, несмотря на сильный голос, в финал Елена пройти не смогла.
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