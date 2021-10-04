Подопечная мурманского детдома растрогала жюри на музыкальном конкурсе "Ты супер!"

Девочка прошла в новый тур шоу. Фото: скрин видео

16-летняя Елена Воронцова, воспитанница детского дома в Мурманске, выступила на музыкальном конкурсе "Ты супер!", который проходит на канале НТВ. Девушка, исполнив песню "Белый снег", покорила жюри.

- Вы выступили блестяще. Вы тронули самые тонкие струны моей души, которые я стараюсь спрятать, но вы достали их, - поделилась впечатлениями певица Ирина Дубцова, которую до слез растрогало выступление юной северянки.

Музыкант Игорь Крутой в свою очередь отметил, что у мурманчанки очень сильный вокал.

По единогласному мнению жюри, Лена прошла в следующий тур музыкального шоу.

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