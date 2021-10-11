В Мурманской области 56 тысяч человек привились от гриппа

От коронавируса в регионе привились 247 тысяч человек. План по вакцинации выполнен на 53%.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области параллельно с вакцинацией от коронавируса идет прививочная кампания против гриппа.
- От него привились уже 56 тысяч человек, в том числе 26 тысяч детей. Создано 59 кабинетов, в них работает 70 бригад, 28 их них - детские, - сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.
От коронавируса в регионе привились 247 тысяч человек. План по вакцинации выполнен на 53%.
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