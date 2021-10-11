В Мурманской области 247 тысяч человек привились от коронавируса

В Мурманской области сделано 1,276 миллиона ПЦР-тестов, норматив выше охвата тестирования по стране в 2 раза. 398 тысяч результатов тестов пришли по СМС. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается вакцинация от коронавируса. В регионе работают 49 прививочных бригад, в том числе 33 в подведомственных минздраву учреждениях. Мобильные пункты работают в трех ТРЦ Мурманска.

- Уже привито 247 тысяч человек без учета иностранцев и ревакцинированных. План выполнен на 53%, - сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

В Мурманской области сделано 1,276 миллиона ПЦР-тестов, норматив выше охвата тестирования по стране в 2 раза. 398 тысяч результатов тестов пришли по СМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Побивший двоих полицейских житель Заполярного услышал приговор. По решению суда мужчине предстоит заплатить штраф (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru