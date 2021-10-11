В Мурманской области 247 тысяч человек привились от коронавируса

В Мурманской области сделано 1,276 миллиона ПЦР-тестов, норматив выше охвата тестирования по стране в 2 раза. 398 тысяч результатов тестов пришли по СМС.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжается вакцинация от коронавируса. В регионе работают 49 прививочных бригад, в том числе 33 в подведомственных минздраву учреждениях. Мобильные пункты работают в трех ТРЦ Мурманска.
- Уже привито 247 тысяч человек без учета иностранцев и ревакцинированных. План выполнен на 53%, - сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.
В Мурманской области сделано 1,276 миллиона ПЦР-тестов, норматив выше охвата тестирования по стране в 2 раза. 398 тысяч результатов тестов пришли по СМС.
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