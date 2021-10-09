Следователи установили причину смерти женщины и мужчины на реке Ура

Поиски северянки длились больше недели. Фото: Северо-Западный РПСО
В августе 2021 года на реке Ура произошла трагедия. 42-летняя Анна Деревянко вместе с 80-летним свекром пытались перейти реку, но течение подхватило мужчину. Женщина бросилась ему на помощь.
Северянина рыбаки смогли вытащить на берегу, а поиски Анны длились около недели.
Следователи завершили доследственную проверку по случившемуся на Уре.
Причиной гибели пожилого мужчины стало заболевание сердца, Анны - утопление.
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