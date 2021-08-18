Следователи проводят проверку после обнаружения тела женщины на реке Ура

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: vk.com/sumurm

Следственный отдел по Кольскому району проводит проверку по факту обнаружения тела женщины в реке Ура. Напомним: Анну Деревянко искали с 8 августа. 42-летняя женщина вместе с мужчиной пыталась перейти водоем вброд, и обоих унесло течением.

Рыбаки заметили тело мужчины и вытащили его на берег, в северянку искали до 16 августа. Ее тело обнаружили на берегу реки.

- Следователь осмотрел тело и место происшествия. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, на теле не обнаружено, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович. - Личность женщины установлена, ею оказалась жительница Мурманска. В район реки Уры она отправилась со своим родственником для сбора грибов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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