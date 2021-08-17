На реке Ура завершились поиски унесенной течением женщины

Тело женщины обнаружил рыбак. Фото: vk.com/szrpso

Спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра завершили поисковые работы на реке Ура в Кольском районе. Напомним: там с 8 августа искали 42-летнюю Анну Деревянко, которую унесло течением при переходе реки вброд. С ней был и мужчина, тело которого рыбакам удалось вытащить на берег, а Анну они быстро потеряли из виду и спустя несколько дней нашли только ее кепку.

Ежедневно спасатели и волонтеры вели поиск пропавшей женщины: осматривались акватория и береговая линия, при помощи "кошек" проверялись глубокие места. 16 августа стало известно, что северянка погибла.

- В 15.40 рыбак сообщил, что видит тело в воде. Спасатели обследовали указанное место, эвакуировали тело на берег к дороге, где передали родственникам и сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

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