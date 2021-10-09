В Мурманской области Land Cruiser сбил лося

Водитель Land Cruiser не пострадал. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 8 октября серьезная авария произошла в Кольском районе Мурманской области: на дороге не разминулись Land Cruiser и лось.

- Недалеко от поворота на Лопарскую на трассе сбили лося. Водитель не пострадал. Будьте внимательны, - сообщает паблик "Мурманск ДТП ЧП".

Лось от удара умер. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Животное от удара погибло.

Напомним: в конце сентября на трассе Апатиты-Кировск водитель насмерть сбил сохатого. Сам мужчина попал в больницу.

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