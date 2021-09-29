На трассе Апатиты-Кировск водитель насмерть сбил лося

Водитель чудом остался жив, но попал в больницу с травмами.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С ночь с 28 на 29 сентября на трассе Апатиты-Кировск произошла авария с участием дикого животного. На подъезде к Апатитам прямо перед Hyundai выскочил лось, избежать столкновения не удалось.
Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, животное погибло на месте. Водитель чудом остался жив, но попал в больницу с травмами.
По российскому законодательству, за сбитого лося полагается штраф в 80 тысяч рублей, даже если водитель не виноват в ДТП.
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