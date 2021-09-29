На трассе Апатиты-Кировск водитель насмерть сбил лося

Водитель чудом остался жив, но попал в больницу с травмами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С ночь с 28 на 29 сентября на трассе Апатиты-Кировск произошла авария с участием дикого животного. На подъезде к Апатитам прямо перед Hyundai выскочил лось, избежать столкновения не удалось.

Как сообщили в УГИБДД по Мурманской области, животное погибло на месте. Водитель чудом остался жив, но попал в больницу с травмами.

По российскому законодательству, за сбитого лося полагается штраф в 80 тысяч рублей, даже если водитель не виноват в ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гречка в Мурманской области стоит свыше 100 рублей за килограмм. Удорожание продукта наблюдается по всей стране (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru