26-летний водитель из Мурманской области разогнался в Карелии до 148 км/ч

Лихач из Мурманской области превысил скорость на карельском участке трассы "Кола". Фото: ГИБДД Карелия

В Карелии обнаружили лихача из Мурманской области. 26-летний парень решил погонять на трассе "Кола" в Пряжинском районе и разогнался до148 км/ч, за что получил административный штраф.

- С начала года на федеральной автотрассе "Кола" водителями совершено 72 ДТП, в результате которых погибли 36 человек и 92 получили травмы различной степени тяжести. Одной из основных причин ДТП является несоблюдение скоростного режима, - сообщили в УГИБДД Карелии.

Напомним: в ночь на 6 октября молодой водитель не справился со скоростью в Мурманске и устроил смертельную аварию.

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