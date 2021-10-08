В Мурманской области подорожали яйца, рис, картофель и кура

На прошлой неделе в Мурманской области больше всего подорожали яйца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Цены на продукты меняются каждую неделю, как в сторону повышения, так и понижения. Специалисты Мурманскстата провели традиционный мониторинг стоимости товаров в магазинах и узнали, что стало покупать выгоднее, а что нет за прошлую неделю.

- С 28 сентября по 4 октября отмечено снижение цен на яблоки (на 5,7%), пшено (на 4,5), свежую белокочанную капусту (на 3,7), морковь (на 3,0), сливочное масло (на 2,8), черный байховый чай (на 1,4), пшеничную муку (на 1,2), гречневую крупу (на 1,1%). Возросли цены на куриные яйца (на 4,1%), шлифованный рис (на 3,6), картофель (на 3,0), охлажденные и мороженые куры (на 2,0), репчатый лук (на 1,5), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,0%), - сообщили в Мурмансксте.

Напомним: в конце сентября в Мурманской области подорожало мясо.

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