В Мурманской области подорожало мясо

Тем временем выросло в цене мясо - говядина, кроме бескостного мяса (на 0,7%) и свинина, кроме бескостного мяса (на 0,5%). Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскстат продолжает наблюдать за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости. В ведомстве сообщили, что подешевело и подорожало в Мурманске, Апатитах и Североморске за неделю.

- С 14 по 20 сентября наибольшее снижение цен отмечено на морковь (на 7,2%), картофель (на 6,5%), свежую белокочанную капусту, репчатый лук (на 1,3%), куриные яйца (на 1%) и шлифованный рис (на 0,8%), - отметили в Мурманскстате.

Тем временем выросло в цене мясо - говядина, кроме бескостного мяса (на 0,7%) и свинина, кроме бескостного мяса (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: за август в регионе выросли цены на стройматериалы и товары для животных. Тем временем подешевели билеты на самолеты и поезда.

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