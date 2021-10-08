Вопрос с памятником экипажу "Онеги" дважды не рассмотрели на горсовете Мурманска

Тела 17 рыбаков с "Онеги" до сих пор не найдены. Фото: МЧС

После летних каникул состоялось уже два заседания Совета депутатов Мурманска - 23 сентября и 30 числа, когда горсовет встретился внеочередно.

Каждый раз родные рыбаков затонувшей у Новой Земли 28 декабря 2020 года "Онеги" надеялись, что депутаты обсудят в разделе "Разное" вопрос об установке памятника погибшим рыбакам. Но в ходе обеих встреч времени на это не нашлось.

- Я позвонила Евгению Никоре (был главой администрации Мурманска, досрочно сложил полномочия и стал депутатом Мурманской областной Думы. - Ред.), он сказал, что могут рассмотреть на заседании 28 октября, - рассказала "КП"-Мурманск" мама матроса Владимира Тимербаева Людмила.

Родные доведены до отчаяния: близится годовщина трагедии, унесшей 17 жизней, но им даже некуда прийти, чтобы пролить слезы.

Напомним: у семей и чиновников есть разночтения по разным моментам от внешнего вида мемориала до места и сроков его установки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любителям собирать "яйца дракона" в Териберке грозит штраф. Ранее за этим занятием застали исполнителя Натана (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru