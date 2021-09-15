Родные моряков с "Онеги" о мемориале в память о погибшем экипаже: "Мы доведены до отчаяния"

Ярусолов "Онега" затонул 28 декабря 2020 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

28 декабря 2020 года в Баренцевом море у Новой Земли затонуло судно "Онега", из 19 членов экипажа выжили только двое. Продолжается расследование уголовного дело, идут экспертизы и допросы. А родные моряков продолжают борьбу за памятник своим близким.

Напомним: о том, что мемориал появится, стало известно спустя месяц после трагедии. Однако потом вопрос забуксовал: до сегодняшнего дня нет понимания ни по месту его установки, ни по времени и внешнему виду.

Недавно родные погибших моряков с "Онеги" встретились с главой администрации Евгением Никорой, чтобы снова обсудить больной вопрос.

- Нам предложили новое место. Раньше - в кустах у маяка, теперь - уже на ступеньках. Нам кажется, что место не самое удачное - там бегают дети, проходят съемки свадеб. Но главный вопрос - в увековечении имен. Нам, родственникам, важно, чтобы были указаны имена погибших, но нам навстречу в этом вопросе не идут, - рассказала "КП"-Мурманск" мама матроса Владимира Тимербаева Людмила.

Тела членов экипажа "Онеги" так и не были найдены, их близким нужно место, куда можно прийти и выплакать бесконечные слезы. Но его нет, а если и появится, то лет через пять (так велит закон) и без имен, а в виде общего памятника погибшим рыбакам, нефтяникам, летчикам и морякам.

- 23 сентября на заседании Совета депутатов Евгений Никора будет выступать от нашего лица по вопросу мемориала. После всех бесконечных отказов и отписок жить не хочется, мы доведены до отчаяния, но сдаваться никто не собирается, - продолжает Людмила Тимербаева.

Положительное решение по мемориалу стало бы хоть небольшим утешением накануне приближающейся годовщины трагедии в Баренцевом море.

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