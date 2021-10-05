Теплоход "Клавдия Еланская" выставили на продажу

"Клавдия Еланская" продолжит выполнять рейсы до Островного. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Теплоход "Клавдия Еланская" много лет принадлежал Мурманскому морскому пароходству. Осенью 2020 года компанию признали банкротом, с тех пор ее активы распродаются.

На торги выставлена и "Клавдия Еланская", которая является единственный судном, выходящим в рейсы от Мурманска до Островного. Зимой этого года, когда сначала затянулся ремонт теплохода, а затем он долго не мог дойти до Мурманской области из Архангельска, жители ЗАТО остались фактически изолированы от мира.

Сейчас снова возник вопрос, что будет с Островным.

- Правительство в курсе ситуации. Сценарий по обеспечению транспортного сообщения проработан. Изменений в сообщении, как и перерыва, не будет. На данный момент контракт с перевозчиком заключен до конца 2021 года. Далее контракт будет заключен заново, - сообщили "КП"-Мурманск" в правительстве Мурманской области.

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