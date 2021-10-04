В Мурманской области от коронавируса вакцинировались 243 тысячи человек

В полтора раза в Мурманской области превышен план по тестированию, с начала пандемии сделали уже 1,260 миллиона ПЦР-тестов. 386 тысяч результатов пришли по СМС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на рост числа заболевших за сутки коронавирусом северян, ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается стабильной.

Как сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в медучреждениях в строю 1049 ковидных коек, в том числе 877 с кислородом и 126 с ИВЛ. Бесплатные препараты от коронавируса и ОРВИ за счет регионального бюджета получили 75 тысяч человек, федерального - 40 тысяч.

- От COVID-19 привито 243 тысячи человек, это без учета иностранных граждан и прошедших ревакцинация. План по вакцинации выполнен на 52%, - уточнил Дмитрий Панычев.

В полтора раза в Мурманской области превышен план по тестированию, с начала пандемии сделали уже 1,260 миллиона ПЦР-тестов. 386 тысяч результатов пришли по СМС.

Напомним: северян призывают прививаться и от коронавируса, и от COVID-19.

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