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Дом. Семья21 сентября 2021 11:14

В Росляково из залива спасли черепаху

Теперь животному ищут дом
Ника СВЕТЛОВА
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Скорее всего черепаха сбежала от хозяев и забрела далеко от дома.

Скорее всего черепаха сбежала от хозяев и забрела далеко от дома.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Росляково Ирина Савельева обратилась к землякам с обычными вопросами на необычную тему.

- У нас в заливе, у берега, была найдена черепаха. Кто подскажет, как она могла туда попасть? Я в черепахах не разбираюсь. Рыбаки говорят, что в заливе таких не должно быть. Чем ее кормить? Как ухаживать? Может, кто подскажет. Или куда ее пристроить? - пишет северянка в группе "Росляково | Общение, новости, реклама".

Скорее всего, черепаха сбежала от хозяев и забрела далеко от дома, или же нерадивые владельцы ее просто выкинули.

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