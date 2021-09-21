В Росляково из залива спасли черепаху

Скорее всего черепаха сбежала от хозяев и забрела далеко от дома. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Росляково Ирина Савельева обратилась к землякам с обычными вопросами на необычную тему.

- У нас в заливе, у берега, была найдена черепаха. Кто подскажет, как она могла туда попасть? Я в черепахах не разбираюсь. Рыбаки говорят, что в заливе таких не должно быть. Чем ее кормить? Как ухаживать? Может, кто подскажет. Или куда ее пристроить? - пишет северянка в группе "Росляково | Общение, новости, реклама".

Скорее всего, черепаха сбежала от хозяев и забрела далеко от дома, или же нерадивые владельцы ее просто выкинули.

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