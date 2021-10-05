Роспотребнадзор: снять ограничения в работе кафе в Мурманской области пока нельзя

Кафе в Мурманской области продолжат работать с ограничениями. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области сохраняется ряд ковидных ограничений, одно из них - все кафе, рестораны и т. д. могут работать не дольше, чем до 23.00.

Предприниматели и посетители просят продлить время работы. Первые - потому что оставаться на плаву в бизнесе сейчас очень непросто. Другие же не хотят уходить в разгар веселья по домам. Однако чаяния обеих сторон пока неисполнимы.

- Ситуация по заболеваемости коронавирусом и ОРВИ не позволяет в настоящее время снять ограничения, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В последнее время наблюдается прирост числа заболевших коронавирусом за сутки.

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