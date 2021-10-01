Предприниматели Мурманской области просят разрешить работу кафе ночью

Владельцы точек общепита в Заполярье опубликовали открытое письмо губернатору Андрею Чибису. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за коронавируса общественные заведения, в том числе кафе и рестораны, в Мурманской области работают лишь до 23.00. Этим не довольны как сами северяне, которые хотят отдыхать подольше, так и предприниматели, на которых сильно сказываются ограничения.

Владельцы точек общепита в Заполярье опубликовали открытое письмо губернатору Андрею Чибису. В нем они просят возобновить работу кафе ночью. Бизнесмены не справляются с кредитными обязательствами и другими долгами, терпят убытки.

- Нам нужна помощь в оплате аренды, отопления. Я отправила письма и президенту, и бизнес-омбудсмену Титову, жду ответов. В управлении инвестиционной политики и развития промышленности ни разу не дали мне ответ по существу, - рассказала «АиФ-Мурманск» предприниматель, исполнительный директор Союза предпринимателей ЗАТО Североморск Алена Завгородняя.

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