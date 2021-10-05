Стали известны подробности ДТП с маршруткой в центре Мурманска

В ДТП обошлось без пострадавших. Фото: скрин видео

Утром 5 октября в центре Мурманска, на пересечении улиц Карла Либкнехта и Челюскинцев, произошло ДТП с участием маршрутки. Водитель общественного транспорта пытался проскочить на красный сигнал светофора и столкнулся с Renault Sandero.

Судя по видео, которое выложили в сеть очевидцы, виноватыми в аварии оказались оба водителя, так как девушка за рулем иномарки тоже нарушила ПДД, поехав прямо.

Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в ДТП обошлось без пострадавших.

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