В Снежногорске после ДТП скончался 20-летний пешеход

По данному факту проводится проверка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ночью 25 сентября в Снежногорске произошло серьезное ДТП, которое впоследствии унесло жизнь молодого человека.

- В 00.50 на улице Павла Стеблина, 8 водитель Opel допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 20-летний северянин получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщила "КП" - Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Спустя 8 суток после аварии молодой человек скончался в больнице. По данному факту проводится проверка.

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