Момент ДТП с маршруткой в центре Мурманска попал на видео

Столкновение произошло на перекрестке. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 5 октября в центре Мурманска произошло столкновение машины и маршрутки № 51. ДТП случилось на пересечении улиц Карла Либкнехта и Челюскинцев.

Очевидцы выложили в группу "Мурманск ДТП ЧП" запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент столкновения. Маршрутка пыталась проскочить на скорости перекресток уже на красный сигнал светофора, после удара она остановилась только у остановки общественного транспорта. По словам очевидцев, за рулем пострадавшей машины сидела девушка.

Подробности аварии выясняются.

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