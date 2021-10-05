5 октября в Мурманской области ожидается сильный ветер

Дождь и сильный ветер сохранятся до конца 5 октября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Второй день подряд в Мурманской области ухудшается погода. 4 октября усилился южный и юго-западный ветер. Это же синоптики обещают и 5 числа.

- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», по Мурманской области наблюдается сильный южный, юго-западный ветер. Сохранится до конца суток 5 октября - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Также во вторник до вечера будет идти дождь.

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