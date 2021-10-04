Погода в Мурманске на 5 октября 2021 года: дождь, местами сильный ветер

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова определит активный циклон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области сохраняется теплая для заполярной осени погода, правда без дождей не обойдется.

- 5 октября будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +7+12, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова определит активный циклон, смещающийся с Норвежского моря на север Баренцева моря. 7 октября циклон сместится на север Карского моря, а к нашему региону с юга Скандинавии переместится очередной циклон: при прохождении атмосферных фронтов ожидаются обильные осадки и понижение температура воздуха.

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