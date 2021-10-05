Средний возраст жителей Мурманска составил 40,7 года

В Мурманске живет больше женщин, чем мужчин. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

4 октября Мурманску исполнилось 105 лет. К празднику Мурманскстат подготовил данные о тех, кто живет в городе-герое.

- На начало 2021 года в столице Заполярья проживали 283 тысячи человек (около 39 процентов жителей области). Большая часть из них (54 процента) – женщины, их в городе 153 тысячи, мужчин – 130 тысяч. Средний возраст мурманчан – 40,7 года, - сообщили в статистическом ведомстве.

Напомним: Мурманск вошел в десятку городов России с самыми высокими зарплатами.

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